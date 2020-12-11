歐盟擬立法問責科企維持網絡秩序

違規可被罰款營業額6%

報道引述文件指出，新法案旨在針對用戶人數逾4500萬、即歐盟一成人口的科企。文件顯示，未來科企須檢視第三方供應商發布的內容，並向監管機構及研究人員披露如何打擊不法內容。網絡平台亦須就廣告宣傳有更高透明度，包括讓用戶「實時、清晰、明確地」知道正收看廣告，並得知廣告出資者，以及獲予篩選廣告對象的準則等。受規管科企將須委派最少一名人員負責確保公司遵從有關規定，違規者可按上一財政年度中總營業額罰款最多6%。

這是歐盟近廿年來首次大規模修訂網絡相關規則，文件形容大型網絡平台有「不合比例的影響力」，可能對用戶造成最嚴重的傷害，故應負起最高標準的義務。

新聞網站Politico引述消息稱，法國私隱監管機構CNIL將就侵犯私隱的問題，向Google及亞馬遜分別罰款1億歐元（約9.4億港元）及3500萬歐元（約3.3億港元），前者是CNIL對科企罰款的歷來最高金額。報道指罰款涉及兩間公司使用Cookie追蹤用戶瀏覽的技術。

（金融時報）