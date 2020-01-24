fb遭聯邦政府46州控壟斷逼拆骨 或要剝離IgWhatsApp 稱數年前收購已獲當局審批

FTC：併購潛在對手屬反競爭行為

FTC經過一年多調查後，向哥倫比亞特區聯邦法院提出訴訟，企圖推翻fb收購Ig和WhatsApp的交易。FTC周三指出，fb採取「系統化戰略」併購規模較小的潛在競爭對手，2012年以10億美元（約78億港元）及2014年以190億美元（約1482億港元）分別收購Ig和WhatsApp，認為兩宗交易不合法，屬反競爭行為，要求聯邦法院介入，頒令迫使fb出售這兩間公司。fb股價繼周三跌1.93%後，昨晚開市初段再跌近1%。

全美國其中46個州、哥倫比亞特區和關島的檢察官也提出同類訴訟，並要求法院下令fb日後進行價值1000萬美元（約7800萬港元）或以上的收購計劃前，必須通報州政府官員。

fb是全球最大社交媒體，用戶多達27億，公司市值近8000億美元。這是美國政府近期對科技業界提出的第二宗重大反壟斷訴訟，今年10月司法部起訴Google，指控涉嫌濫用市場主導地位打擊對手。

FTC競爭局局長康納在聲明中稱，fb企圖鞏固壟斷地位的行為，剝奪產業競爭帶給消費者的好處，「我們的目標是消除fb的反競爭行為，從而保持自由競爭和創新」。紐約州檢察總長詹姆斯亦批評，fb利用其市場主導地位及壟斷力量打壓較小規模的對手，扼殺市場競爭。

fb：撤回收購恐製造寒蟬效應

fb在Twitter發文，反駁政府稱，兩筆收購交易都是多年前已獲監管機構批准，如今政府在公司投資多年後要求撤回有關收購，恐對商界造成寒蟬效應。fb今年10月曾發表文件，稱分拆公司將違反現有法例，亦令系統維護成本上升，恐致安全問題及損害用戶體驗。

fb法律顧問紐斯特德（Jennifer Newstead）強調：「民眾和小企業並不是非不得已才選擇fb的免費服務和廣告，他們使用fb是因為我們的程式和服務提供最多價值。」她又指fb已投資數十億美元開發軟件程式，使WhatsApp及Ig獲更好的發展，強調反壟斷法旨在保護消費者和促進創新，而非懲罰成功企業，形容訴訟屬「修正主義歷史」。

（綜合報道）