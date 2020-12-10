福布斯百大權力女性 表彰抗疫領袖

默克爾10年榜首 蔡英文排37位

今年上榜的女性來自30個國家或地區，《福布斯》指「她們的年齡、國籍和職位描述各有不同，但她們在利用各自的平台、應對2020年獨有的挑戰這方面團結一致」，尤其是對抗新型冠狀病毒疫情受全球讚揚的領袖，如阿德恩（Jacinda Ardern，32位）實施嚴格封城措施和檢疫程序，成功控制新西蘭首兩波疫情；在蔡英文（37位）領導下，台灣1月已開始實行嚴格限制和封關，遠早於西方國家，至今只有7宗死亡個案。其他處理疫情影響獲讚賞的領袖包括歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde，2位）、日本東京都知事小池百合子（63位）和芬蘭總理馬林（Sanna Marin，85位）等。

賀錦麗新上榜 排第三

《福布斯》引用挪威首相索爾貝格（Erna Solberg，52位）上月講話：「尊重人權、且讓女性能夠在社會出任最高職位的民主國家，亦是最有能力處理新冠病毒危機的國家。」

今次排名亦反映女性權力擴大至更多方面，尤其是新上榜的17人，以第3位的賀錦麗最受關注，她成為美國史上最具權力的女性官員。新上榜者亦反映女性如何領導疫情下社會的各方面，如將出任美國連鎖藥房CVS Health行政總裁林奇（Karen Lynch），將帶領該藥房大型病毒檢測計劃和疫苗分發。

包括蔡英文在內，中港台共有9人上榜，大多為商界領袖，當中有百勝中國首席執行官屈翠容（34位）等，香港則有李嘉誠基金會董事周凱旋（80位）和伯恩光學創辦人林惠英（81位）。

（福布斯/路透社）