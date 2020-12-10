英德領袖潑冷水 無協議脫歐風險升

約翰遜稱歐盟方案 「沒英揆可接受」

約翰遜周三（9日）與馮德萊恩會面，尋求解決英歐貿易協議談判的分歧，兩人並會一起晚宴。約翰遜出發前接受國會議員質詢，被問及英歐達成協議的可能性時，他稱歐盟目前堅持認為未來通過新法律而英國不遵守則可懲罰和報復英國，又稱英國應是世上唯一國家不擁有其捕魚海域的主權控制，「我不認為這些是英國的任何首相應該接的條件」。

愛爾蘭總理：處無協議脫歐懸崖

德國總理默克爾同日稱，若英方不讓步，不接受歐盟提出的競爭規則要求，德國以至歐盟會接受無協議脫歐，她重申必須確保歐洲單一市場的完整性。愛爾蘭總理馬丁亦警告目前「處於無協議脫歐的懸崖」，達成協議的機會只有一半半。愛爾蘭出身的歐盟金融服務專員麥金尼斯則稱，歐委會正準備具體和範圍非常狹窄的緊急應變方案，以應對無協議脫歐的可能性。

若雙方未能達成協議，意味從明年元旦開始，英國和歐盟將在近半個世紀以來首次對部分貿易往來徵收關稅。目前歐盟市場佔英國總出口量43%。

（衛報/Politico/法新社）