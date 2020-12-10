拜登撰文護航防長人選 指勝任疫苗分配物流

奧斯汀獲提名 輿論急反彈

拜登在投書中稱讚奧斯汀（Lloyd J. Austin）在美軍服役的40年中，「以非凡技巧和正派言行面對每次挑戰」，自言跟他共事多年，「欽佩他的冷靜和性格」。他要求國會就奧斯汀未過冷河期批出豁免，強調奧斯汀深入了解國防部及政府運作，故在美國當前面對重大挑戰和危機時，奧斯汀是國家此刻最需要的人選。拜登表示，下任防長必須立即承擔起協助廣泛及公平地分發新冠疫苗的龐大物流工作，而奧斯汀曾經監督美國從伊拉克撤軍，這是美國陸軍60年來最大的後勤行動。

拜登擬推口罩令復課 發億劑疫苗

另外，拜登周二還公布上任100日內3項抗疫目標，包括期內分發至少1億劑疫苗、推口罩令、安排學校盡快復課。他表明上任首日即會簽署行政命令，要求人們在聯邦建築物、跨州巴士及列車上戴口罩。拜登另一項百日抗疫目標，是分發至少1億劑新冠疫苗給國民注射，他特別提到當醫護和長期護理設施院友接種後，應盡快讓教育工作者接種。第三項目標是讓大部分學校重開，拜登呼籲國會撥款資助，確保師生能安全地回到校園。拜登坦言上任百日難以終結疫情，但可改變疫情走勢。

（大西洋月刊/路透社/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）