富國搶訂逾半疫苗 窮國九成人難求 「人民疫苗聯盟」批不平等 加拿大訂量超人口5倍

樂施會國際特赦等組人民疫苗聯盟

由樂施會、國際特赦組織、Global Justice Now等國際人權和慈善團體組成的「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）周三表示，只佔全球人口14%的富有國家和地區，截至上月已購買最可能上市疫苗的53%貨量，當中包括香港和澳門。目前，莫德納（Moderna，美國）和輝瑞（Pfizer，美國）/BioNTech（德國）生產的疫苗，幾乎都被富有國家訂購了。雖然英國藥廠阿斯利康和牛津大學表明，它們合作研發的疫苗將有64%提供給開發中國家，惟最多只能供應約18%的全球人口。

「人民疫苗聯盟」利用分析公司Airfinity收集的數據，分析了各國家地區與8個候選疫苗公司的交易協議，除了輝瑞和阿斯利康外，還包括俄羅斯研發的「衛星V」及中國科興生物研製的新冠病毒疫苗。樂施會表示，歐盟、美國、英國、加拿大、日本、瑞士、澳洲、香港、澳門、新西蘭、以色列以及科威特已經採購料可能上市疫苗的53%數量，而單是加拿大購買的疫苗數量，已超過其總人口的5倍。國際特赦組織經濟與社會正義部門主管科克本（Steve Cockburn）表示，富國買光了絕大部分的全球疫苗生產量，違背他們對保護人權的責任。

美研究：窮國乏運輸設施 難大規模接種

聲明提到，全球有67個低收入和中低收入國家的大部分國民卻面臨落後的風險，包括不丹、埃塞俄比亞及海地等。隨着富國搶訂疫苗，低收入國家的人要等候更長時間才能接種疫苗。美國杜克大學全球衛生創新中心的研究發現，多種因素增加了低收入國家接種疫苗的障礙，不僅是疫苗售價問題，窮國也因缺乏運輸、儲存和分發疫苗的基礎設施，較難展開大規模的疫苗接種計劃。

研究人員表示，即使阿斯利康疫苗的價格為全球最低，低收入國家有能力購買該款疫苗，仍要考慮國家的運輸系統和道路網絡能否配合。此外，像輝瑞/BioNTech疫苗必須在-70℃的低溫下存放，在運輸疫苗的過程中還需要大量乾冰，窮國一般缺乏大型冷藏倉庫，難以符合輝瑞疫苗的運送和儲存要求。

聯盟顧問：不應是國與國鬥爭

「人民疫苗聯盟」顧問卡邁勒-揚尼（Mohga Kamal-Yanni）對湯森路透基金會表示：「這不應該是一場國與國之間取得足夠疫苗的鬥爭。」她認為在這個史無前例的全球疫情時刻，相比藥廠利潤，民眾的生命才是最重要。

聲明提出，研發新冠疫苗的藥廠應透過世界衛生組織（WHO），公開分享疫苗技術與知識產權，才能確保生產更多疫苗。

加拿大當局昨日批准使用輝瑞疫/BioNTech疫苗。

（路透社/BBC/Business Insider）

（抗疫新階段）