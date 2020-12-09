後脫歐關係談判突破 英撤內部市場法案爭議條款

【明報專訊】英國和歐盟就脫歐後雙方關係的談判出現新突破，英國政府周二（8日）宣布撤回《內部市場法案》有關北愛爾蘭邊界問題的爭議條款，換取歐盟放寬涉及英國本島（大不列顛）經愛爾蘭與北愛的陸路邊境管制。英國內閣辦公室主任高文浩稱感到「興奮」，與其談判的歐盟委員會副主席謝夫喬維奇歡迎英方決定，並稱盼有助促進雙方未來貿易協議的談判。
換歐盟放寬北愛陸路邊境管制
暫時未有英歐就脫歐後北愛邊界問題的新協議細節，但據雙方聯合聲明顯示，英歐已就「專門針對動植物及其衍生產品、出口報關、藥物供應、凍肉供應及其他供應超級市場的食物產品的邊境檢查」達成一致。愛爾蘭外長形容這是「正面發展」，北愛商界領袖則對此感到鬆一口氣。
約翰遜將親晤馮德萊恩
英歐未來貿易協議的談判仍在進行，但上述共識將不會因能否達成最終協議而改變。外界把寄望放在英國首相約翰遜未來數日親赴布魯塞爾，與歐盟委員會主席馮德萊恩的會面。二人周一（7日）通話約40分鐘，未能取得突破。雙方就捕魚權、企業競爭規則及貿易協議執行細節仍存在分歧。
（BBC/衛報/路透社）
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