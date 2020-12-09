後脫歐關係談判突破 英撤內部市場法案爭議條款

換歐盟放寬北愛陸路邊境管制

暫時未有英歐就脫歐後北愛邊界問題的新協議細節，但據雙方聯合聲明顯示，英歐已就「專門針對動植物及其衍生產品、出口報關、藥物供應、凍肉供應及其他供應超級市場的食物產品的邊境檢查」達成一致。愛爾蘭外長形容這是「正面發展」，北愛商界領袖則對此感到鬆一口氣。

約翰遜將親晤馮德萊恩

英歐未來貿易協議的談判仍在進行，但上述共識將不會因能否達成最終協議而改變。外界把寄望放在英國首相約翰遜未來數日親赴布魯塞爾，與歐盟委員會主席馮德萊恩的會面。二人周一（7日）通話約40分鐘，未能取得突破。雙方就捕魚權、企業競爭規則及貿易協議執行細節仍存在分歧。

（BBC/衛報/路透社）