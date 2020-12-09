印度全國罷工反農改 過去3月5輪交涉無果 今再談判

數以萬計群眾昨日堵塞全國高速公路和鐵路，許多人就地坐在公路和列車路軌上，令新德里的交通陷入停擺。大部分抗議民眾都是農民，但多個行業如鐵路業、貨運業、教育界人士也走上街頭，最少20個全國性和地區反對黨聲援。警方則在被封鎖的高速公路戒備，並在新德里加派數千警員，以防情况失控。

堵公路鐵路 新德里停擺

莫迪政府今年9月在反對派大力抗議下推出農業改革法案，3項與農民息息相關的新農業法將全國農業「自由化」，包括放寬幾十年來實施的補貼購買農產品措施，大部分現時向政府出售農產品的農民可選擇向私人企業出售農產品，而不再像以前那樣政府會以補貼價向他們收購農產品。另外，商人可以囤積重要農產品等待稍後推出，以往只有政府許可的買辦才可這樣做。

政府稱「自由化」 農民憂任財團魚肉

政府聲言農業自由化有助擴大農民自主權和收入，也可鼓勵農業投資和現代化，是業界長遠未來所必須。但農民質疑自身缺乏價格行情資訊，上述改革反令大財團控制物價，令他們收入減少。

農民抗議從9月起持續至今，特別是來自北部農業邦旁遮普和哈里亞納的農民，自上月27日起就在新德里和其外圍建立帳幕陣，以帳幕為家作長期抗爭。他們表明，政府一日不撤回法例，他們都不會離開。印度不少著名運動員都支持農民，1978和1986年亞運摔跤金牌得主辛格（Kartar Singh）表示打算交還獎牌以示抗議。

政府與抗議農民過去3個月已經進行5輪談判，但一直未有成果，新一輪談判今日舉行。

（BBC/法新社/路透社）