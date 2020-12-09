美媒：拜登將提名黑人退役上將任防長

未過冷河期 輿論憂影響文官治軍傳統

政治新聞網站Politico率先披露，拜登周日向奧斯汀（Lloyd Austin）發出防長提名邀請並獲接受，美媒其後紛紛跟進報道。67歲的奧斯汀1975年於西點軍校畢業後從軍41年，到2016年退役。他在2003年伊拉克戰爭時出任第三步兵師助理指揮官，率軍從科威特進入巴格達，2010年升任美軍駐伊拉克總司令，兩年後成為中央司令部司令，主管中東及阿富汗所有軍事行動，包括督導打擊在伊拉克和敘利亞的「伊斯蘭國」（ISIS）武裝分子。美國傳媒表示，就是這段時間他獲時任副總統拜登的信任。

然而，奧斯汀退役至今僅4年，未符合法例規定退役未滿7年的軍隊將領不得擔任國防部長之規定，須仿效特朗普政府首任防長馬蒂斯般，尋求國會豁免，但或會遇到阻力，尤其是有輿論擔心影響美國文官治軍的傳統。

前國防部次長弗盧努瓦（Michele Flournoy）本被視為出線大熱，拜登今次變卦相信因民主黨內進步派和黑人黨團施壓。弗盧努瓦現任國防部承包商博思艾倫的董事會成員，也跟國務卿提名人選布林肯聯合創辦戰略顧問公司WestExec Advisers，進步派一直攻擊他跟國防企業的利益衝突嫌疑。另外，國會黑人黨團及其他黑人官員近期施壓拜登，希望他提名黑人任防長或司法部長。

長年主管中東 對華策略成疑

弗盧努瓦屬對華鷹派，今年曾在《外交事務》網站撰文，聲言如能確保美軍有力在72小時內擊沉南海所有中方軍艦和潛艇，中方領袖對台灣發起軍事行動前或會三思。跟弗盧努瓦相比，奧斯汀軍事生涯聚焦中東，而且為人低調，外界暫難了解他對中國威脅上升等議題的立場或策略。

（法新社/Politico/CNN）