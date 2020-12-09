美網媒揭疑似華間諜 「美人計」滲透政界

最少曾與兩市長戀愛 接觸多名眾議員

報道引述知情官員稱，該名中國籍女子方方（Fang Fang，譯音）又名Christine Fang，其朋友稱她接近30歲，2011年入讀加州州立大學東灣分校，是校內中國學生會主席和一個鼓勵亞裔美國人參與公民事務的組織主席，並藉這些身分接觸政客。報道稱，方方透過競選活動籌款、廣泛的人際關係、個人魅力，還至少與兩名中西部市長談戀愛和發生性關係，藉此接近更多政客。

助議員籌款 蒐官員個人資料

報道提到，方方其一目標是民主黨加州聯邦眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）。三藩市灣區一名政務人員及現任情報官員表示，方方曾參與斯沃韋爾2014年競選連任的籌款活動，甚至安排至少一名實習生到其辦公室工作。報道還稱方方曾參與一些美國市長的地區會議。2011年至2015年間，方方曾與不少灣區著名政客接觸，包括2014年為角逐聯邦眾議員的印度裔民主黨人卡納（Ro Khanna）擔任競選義工（但卡納該屆落選，兩年後才當選）。方方在fb上載的相片顯示，她2013年曾助夏威夷聯邦眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）籌款。

一名現任美國情報高官透露，雖然華府官員不相信方方取得或泄漏任何機密資料，但其行動是「重大案件」，因為有些身分非常敏感的人被捲入。報道稱她收集了一些政府官員的私人資料，例如習慣、喜好、社交網絡甚至是關於他們的傳聞。有官員認為方方旨在收集政治情報，並在中國相關問題上企圖影響美國對華政策。

遭調查期間突離開美國

斯沃韋爾辦公室向Axios發聲明回應稱：「斯沃韋爾很早以前已向美國聯邦調查局（FBI）提供了這個人（方方）的資料，他在8年多前認識這個人，但已有近6年時間沒見過這個人。」據情報官員表示，斯沃韋爾2015年收到警示簡報，得知方方有可疑後，隨即切斷與她的聯繫。報道稱，方方在遭調查期間突然離開美國，Axios多次通過電郵和fb聯絡她，但沒有回應。FBI及中國駐美大使館亦未有回應報道。

（Axios）