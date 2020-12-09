英開始輝瑞疫苗接種 民調：三成國民拒打

九旬婦成全球首接種者

英國首批疫苗共有80萬劑，會先讓80歲以上長者及部分衛生及護理人員接種。90歲的凱南（Margaret Keenan）周二在英格蘭中部城市考文垂（Coventry）的大學醫院率先接種輝瑞疫苗。她說：「我很榮幸成為首個接種（輝瑞）疫苗的人，這是我所期望提早收到的最佳生日禮物。因為在今年大多時間都自己度過，我終於能期待在新年跟親友相聚。」她又鼓勵其他民眾接種，「如果我90歲都能接種，你也可以」。

夏國賢稱如V-Day 盼春季可復正常

衛生大臣夏國賢昨形容這日是V-Day，借二戰勝利紀念日來比喻英國抗疫勝利——而疫苗的英文vaccine也是V字開頭，他期望明年春天民眾生活能回復正常。

英國當局上周批准輝瑞疫苗推出，創各國先河，政府已訂購足夠2000萬人接種的劑量。夏國賢昨表示，希望未來數周當局能批准另一由英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗。

縱使接種計劃已展開，但周日一項最新民調顯示，35%英國人稱不太可能接種新冠疫苗。該調查由《觀察家報》委託Opinium所做，48%受訪者擔心疫苗不安全，47%憂慮疫苗無效，55%擔心副作用。但整體上有68%受訪者稱，若有疫苗提供且政府建議注射，他們可能會接種，較兩周前微升一個百分點。

（BBC/路透社）

（抗疫新階段）