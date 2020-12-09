特朗普擬下令疫苗美國人優先接種 評論質疑無助增供應 旨在顯示美國優先

霍士新聞率先報道行政命令的消息，並引述官員稱：「當務之急是確保開始向世界各地運送疫苗前，先向美國人分發疫苗」，預料國際援助或到明年春天至初夏後才開始。該官員又稱，行政命令將確定國際援助的對象和框架等，前提是美國有額外多出的供應。路透社稱未知為何需以行政命令確保華府採購的疫苗優先在國內分發，但此舉有助突顯特朗普的「美國優先」理念。《紐約時報》則稱據高官周一描述，行政命令本身實際作用似乎不大，不會增加美國疫苗供應。

特朗普預料會在白宮周二舉行的疫苗峰會上公布行政命令。該峰會將解釋疫苗分配計劃，負責審批輝瑞和莫德納（Moderna）疫苗緊急使用許可的食品及藥物管理局（FDA）高級官員在場，但藥廠代表不會出席。

霍士指輝瑞疫苗最快周五獲批

FDA獨立顧問明日開會檢視輝瑞疫苗研究數據，下周四再檢視莫德納疫苗數據。FDA昨日一份文件指出，輝瑞疫苗的3.8萬人測試樣本數據顯示「沒有明確安全憂慮」，路透社形容這意味監管人員傾向開綠燈。霍士新聞引述消息表示，輝瑞疫苗最快周五取得緊急使用許可，料獲批後24小時內即可開始運送。

華府今年7月與輝瑞簽署合約，若疫苗有效，輝瑞須於明年3月前以每劑19.5美元（約151港元）的價格向美國提供1億劑疫苗，華府另有額外增購1億至5億劑的選項。《華盛頓郵報》稱聯邦官員上周末要求增購1億劑，但輝瑞稱或只能在明年第二季度末和第三季度分別提供5000萬劑。

華郵：輝瑞曾倡增購 白宮拒絕

報道表示輝瑞今夏曾促白宮專責疫苗計劃的「曲速行動」購入2億劑疫苗，但官員決定只購入1億劑。有官員稱當時輝瑞疫苗仍處於臨牀試驗階段，華府亦有跟多種候補疫苗取得先行協議。

疫苗沙皇：供應不會懸崖式下跌

華府與輝瑞簽署的合約有別其他「曲速行動」參與者，輝瑞是唯一沒使用政府資金進行研發的公司，意味華府官員對其決策的了解較其他公司少。輝瑞發言人拒絕確認報道，僅稱首1億劑疫苗以外的供應將涉及「另一份雙方接納的協議」。「曲速行動」首席科學顧問、被稱為「疫苗沙皇」的斯拉維（Moncef Slaoui）周一強調，華府策略是分散風險到不同生產商的疫苗，又預料強生和英國阿斯利康的疫苗或於明年2月準備就緒，相信疫苗供應不會現「懸崖式」下跌。

（霍士新聞/路透社/華盛頓郵報/紐約時報）

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