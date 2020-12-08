Zappos創辦人臨終生活 陷自毁深淵吸毒酗酒

46歲謝家華上月命喪火場

年僅46歲的謝家華是生於美國的台灣移民第二代，他白手興家，向來予人開朗搞笑熱愛生活的印象。今年8月以「提前退休」名義離開了他經營了20年的Zappos。該公司在2009年被亞馬遜收購，謝家華留任行政總裁。上月18日凌晨，謝家華在康涅狄格州一間家人的大屋火警中受傷，送院搶救9天後不治。

常以自身作極限挑戰

《福布斯》、《華爾街日報》綜合其密友、同事等數十人說法，揭露謝家華在人生最後一段日子的生活。他被指飲酒多年，退休後變本加厲，還曾拿身體做實驗，在26天之間按英文字母排序找指定字頭的食物吃，曾限制自己一天睡4小時，挑戰一天內連攀南加州3個高峰。

友人表示謝家華今年初由拉斯維加斯遷居猶他州帕克城（Park City），以前在拉斯維加斯或Zappos，身邊人會給予他忠告，阻止他不合理的行為，但到了帕克城，身邊人都唯命是從。且因受疫情影響，與親友愈來愈疏遠，他失眠、感覺孤單，還開始濫藥，包括迷幻磨菇、搖頭丸。

迷戀火 沉迷吸「笑氣」

謝家華飲酒愈來愈多，出現了一些極端怪行。他試過捱餓令自己瘦到不足100磅，試過憋尿，還沉迷吸可導致缺氧的「笑氣」（Nitrous oxide）。他又迷戀火，經常參與內華達州黑石沙漠每年一度的「火人祭」（Burning Man ）。有地產經紀造訪他，赫見他屋內約有1000根蠟燭。

其多年好友、歌手珠兒（Jewel）8月時到帕克城探望他，發現他身心都不妥和濫藥，曾好言規勸。一名知情密友披露，有一次和謝家華在帕克城行山，謝全程赤腳和吸笑氣。其父、弟弟和一些朋友介入協助，但他8月離開公司後，情况變得更壞。

謝家華遇上火災前兩周，有熟人致電託友人普拉斯蒂納（Philip Plastina）去幫幫有遁世傾向的謝家華。普拉斯蒂納發電郵又打電話，卻不獲回應。後來，謝家華到了他餽贈給Zappos舊同事、緋聞女友布朗（Rachael Brown）居住的康涅狄格州新倫敦市一間大屋，與弟弟Andy Hsieh等人一起生活。他表示，準備去夏威夷的一間康復診所接受治療，顯示他自知有心理問題。

然而，就在謝家華出發前一日，他進入大屋旁的小屋，並叫其他人每5分鐘看他一次，據稱謝家華當時在小屋內開了暖爐以製造缺氧環境。但小屋隨後起火，反鎖屋內的謝家華被困，他被送院9天後，終因吸入大量濃煙導致的併發症不治。消防仍在調查肇事原因。

（福布斯/華爾街日報）