脫歐談判 約翰遜威脅歐盟不退讓英會退出

莫佩琳稱「澳洲模式」備硬脫歐

英國財政部主計長莫佩琳（Penny Mordaunt）周一表示，英國準備好在沒貿易協議下脫歐。她指雙方談判有一些進展，但一些熟悉的分歧仍存在，當中公平競爭環境的分歧最大：「最好當然是達成協議，但我們準備好無法達成妥協的話，就按澳洲模式離開。」澳洲模式是指澳洲與歐盟沒訂定全面的貿易協議，目前雙方在大部分領域上遵從世界貿易組織（WTO）的規則行事。

《每日郵報》周一報道，約翰遜向弗羅斯特表示，他不會簽署任何讓英國受歐盟未來法律約束協議。報道又引述消息稱除非歐盟退讓，否則約翰遜準備周一晚退出談判。愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）稱巴尼耶周一早上的簡報非常悲觀沮喪，指前一天的談判沒進展，希望周一會有突破。有唐寧街人士曾估計達成協議的機會有一半，另一人認為只有三成機會。約翰遜的盟友稱不論有沒有協議，約翰遜都對英國離開歐盟的前景感樂觀。

不過《衛報》引述歐盟方面消息指，英歐雙方已幾乎敲定歐盟船舶進入英國200海里（近322公里）專屬經濟區水域的程度的條款，但要求英國遵守歐盟的環境、社會和勞工標準則成為談判障礙。另一方面約翰遜的發言人周一稱，英國拒絕延長脫歐過渡期或進一步談判至明年。

（每日郵報/衛報/法新社）