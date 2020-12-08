疫下網課教學 窮學生進度落後

《華盛頓郵報》報道，世界管理顧問業龍頭公司麥肯錫（McKinsey & Company）上周發表報告，指今年春天的遙距教學，估計使白人學生的數學成績倒退了1至3個月，有色人種學生更倒退3至5個月。另外，近日發表的6份美國全國報告也指出，今春減少了面授課堂，學生的學業成績出現倒退，尤其是數學科。另外，多個學區公布的數據顯示今秋學生取得不及格的科目數字大增，特別是最貧乏的學生。升讀大學而申請聯邦學生援助者數目少了16%，減幅最大的是拉美裔、低收入、父母無讀過大專的學生，顯示他們多了人入不了大學。

基層和有色人種學生最受遙距教學衝擊，一般是由於缺乏相關硬件和合適上課環境造成，導致學習質素差劣。人口統計發現，有器材可供上課的黑人學生雖由今春的79%增至今秋的89%，但白人則有近93%。

美研究：弱勢社群輟學率增

麥肯錫公司早前一項研究稱，暫停面授教學下，美國弱勢社群學生的學習損失和輟學率增加，將令與白人之間本已存在的學習差距進一步擴闊，對他們個人和社會造成長遠損害。其估算結果，每名12年級（中六）學生的終身收入平均損失6.1萬至8.2萬美元（約48萬至64萬港元）。經濟損失外，學識水平低甚至輟學，還往往連帶影響他們日後的健康狀况、增加犯罪可能和減低政治參與度。

專家們在構思疫情消退後的挽救學子學業方案，包括為學生提供密集補課、開辦夏季課程，惟問題是不少校區本已經費不足，就算實行也可能需時數載。

（華盛頓郵報/麥肯錫公司）

（抗疫新階段）