白宮料1月中2400萬人可接種

疫情嚴峻 家屬「頻撲」ICU牀位

總統當選人拜登上周五批評現屆政府沒詳細的疫苗分發計劃後，身為推動疫苗加快研發生產的「曲速行動」首席科學顧問的斯拉維周日宣布，所有在長期護理機構居住的院友和醫護人員，在明年1月中之前都可接受首輪疫苗接種，涉及2400萬人。斯拉維周日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問稱，輝瑞的新冠疫苗在預期取得食品及藥物管理局（FDA）許可後可在本周應市。

全美目前有逾10萬名新冠病人留院。《大西洋》雜誌稱8至9月全國有約9.5%確診者留院，但由於確診人數上升而病牀數目不足，11月的確診者住院比率反跌到7.4%。得州有部分醫院要求病人在急症室等候病牀，有地區更稱或要病人在車內等候。南達科他州有一個醫院網絡將150名病人連同氧氣瓶送走回住所，以騰出病牀予病重者。

（紐約時報/每日郵報/大西洋雜誌）

（抗疫新階段）