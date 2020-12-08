英民眾今起接種疫苗 歐美追進度 消息：法德擬繞歐盟批准 窮國提出改用俄疫苗

英國將成為全球首個接種輝瑞疫苗的國家，也是首個西方大國落實注射疫苗。當局表示，英國首階段已訂購4000萬劑疫苗，可供2000萬人接種。首批80萬劑疫苗陸續分發到全國，50間醫院準備展開接種，80歲以上長者及醫護人員將優先接種。截止本月初，英國新冠病毒確診個案累計172萬宗，死亡6.1萬。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，隨着疫苗接種計劃展開，英國有望在明年3月底前放寬防疫限制。

國力差異 歐盟疫苗分配未有共識

《星期日郵報》政治編輯奧雲（Glen Owen）撰文指出，現時歐盟代表27個成員國以一個整體訂購新冠疫苗，但成員國仍未就疫苗分配取得共識，例如哪些歐盟公民能優先接種。輝瑞疫苗必須存放在零下70℃以下的環境，波蘭及匈牙利這些較貧窮的成員國或因沒有合適冷藏設備，要最快明年才可使用輝瑞的疫苗，成員國之間的國力差異使疫苗很難同步在各國推出。

部分國家如匈牙利，因缺乏冷藏設備而考慮改用俄羅斯研發的「衛星V」（Sputnik-V）新冠疫苗。俄國疫苗的國際售價每劑不到10美元（約78港元），俄國聲明指該疫苗可在2至8℃的溫度下保存，所需冷凍技術遠低於輝瑞疫苗。

英國上周三（2日）率先批准使用輝瑞疫苗。《星期日郵報》引述消息人士稱，在疫苗問題方面，歐盟是一個「動作緩慢且反應遲鈍的組織，連場討論猶如一場噩夢」。一名英國官員表示，脫歐使英國不用接受歐盟的審核工作，得以加快批出疫苗。

歐盟質疑英倉卒 英反指動作緩慢

另有消息稱法國和德國等歐洲大國希望繞過歐洲藥品管理局，快一步為國民注射疫苗。自英國批准疫苗推出後，歐盟便多次有聲音質疑英國做法倉卒。歐洲藥品管理局早前曾發聲明，批評英國急於批出疫苗許可，歐盟委員會警告若成員國繞過歐盟監管「必須非常謹慎」，更稱歐洲藥品管理局比英國藥品和保健康產品管理局（MHRA）在審核疫苗程序上更為嚴格，需要更多證據。

法國科學顧問委員會成員、病毒專家利娜（Bruno Lina）質疑英國倉卒批出疫苗之舉動是「政治決定」，很難迅速組織大規模疫苗接種計劃，英國人承擔了一定的風險。德國衛生部長施潘（Jens Spahn）表示，英國緊急審批程序與歐盟採行的方法不同，歐洲藥品管理局批准程序預計本月底完成，這是一個「更全面的過程」，提高公眾對疫苗安全性的信心是必要的。

（衛報/德國之聲/每日郵報）

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