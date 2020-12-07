世衛撤「出錯」抗疫報告 作者稱事前經多重審核

5‧13發布 翌日被删除

世衛5月13日於網站發布一份評估報告，題為「前所未有的挑戰，意大利應對新冠病毒疫情的第一反應」，專家認為意大利應對疫情的反應混亂，報告並由世衛歐洲區總監克呂熱（Hans Kluge）撰寫簡介，但在發布翌日從網站删除。

《金融時報》引述這份長達102頁的報告，內容指意大利對公共衛生政策採取的權力下放方法，以及對病毒檢測和追蹤潛在感染者的延誤、醫院沒做好準備等，導致第一波疫情的結果惡化。

作者稱未被告知出錯

撰寫報告的主要作者贊本（Francesco Zambon）對世衛撤回報告的說法提出質疑。贊本對《金融時報》表示，自己9個月以來都沒被告知報告有錯誤和前後不一之處，在世衛網站發布內容亦都須經幾層批准，並通過多輪評審來確保資料合理。

意大利是中國境外首個受新冠疫情打擊的國家，第一波疫情中死亡人數超過3.5萬。新冠疫情重鎮之一的意大利貝加莫（Bergamo），當地檢察官正調查地方和國家層面的失誤，是否造成北部地區疫情失控的原因。

（金融時報）

（抗疫新階段）