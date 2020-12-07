盼增國民對疫苗信心 英女王偕夫首批接種

周二開始接種計劃 女王正常輪候

英國政府向美國輝瑞藥廠和德國生物科技公司BioNTech訂購的4000萬劑新冠病毒疫苗，並於上周批出疫苗緊急使用許可。NHS醫療總監波伊斯（Stephen Powis）稱，儘管存在「重大難題」，但首批疫苗已於上周四（3日）從比利時運抵英國，正接受品質檢查，料於周一送抵醫院，周二可開始接種。計劃首星期料有80萬劑疫苗供應，由於數量有限，首階段會優先為前線醫護人員、80歲或以上人士、入住護理院舍的病人及員工等接種。

目前英格蘭已有50間醫院獲指定為疫苗接種中心，另外各地家庭醫生亦接獲通知預備於本月14日起為地方居民接種。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）稱會盡一切可能確保護理院舍病人能盡快接種疫苗。

不少衛生專家指出，公眾對疫苗的信心是接種計劃成敗關鍵。《星期日郵報》上周六（5日）引述消息報道，年屆94歲的英女王與99歲的王夫菲臘親王均將在首階段接種疫苗，以「鼓勵更多人接種」，不過他們和其他國民一樣按既定次序輪候接種，不會獲優待。

恐脫歐阻運輸 商議軍機送疫苗

《觀察家報》上周六則引述英國衛生部及國防部高層消息稱，當局正為明年1月1日正式脫歐可能造成運輸混亂制定應變計劃，近日與政府的疫苗工作小組商議盡快運送疫苗的計劃，表明不論英國與歐盟最終能否達成協議，亦將為港口、機場與鐵路及公路運輸可能出現的混亂作好準備，以免延誤運送疫苗，必要時會採用軍機運送數千萬劑新型冠狀病毒疫苗到英國。

（BBC/路透社/觀察家報）

（抗疫新階段）