美疫苗供應遜預期 多州失預算埋隱憂

特朗普盼3億劑 華郵料僅1/10

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech合研的疫苗（下稱輝瑞疫苗），料於本周獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准緊急使用。白宮專責疫苗計劃的「曲速行動」（Operation Warp Speed）官員表示，將率先發放640萬劑輝瑞疫苗。美國另一藥廠莫德納（Moderna）預計於之後一周左右亦將獲相關的疫苗認證，發放首批1250萬劑。

惟這首批疫苗總額遠遜預期，大概僅夠約2000萬人使用，牽連各州的疫苗配額縮減，打亂了接種計劃，引起廣泛混亂和擔憂；例如加州需要為240萬醫務人員優先注射，如今獲悉首批只有32.7萬劑輝瑞疫苗。阿拉巴馬州本擬有11.2萬劑，現僅獲約4.1萬劑。不過幾乎沒有官員確切知道所獲劑量減少的原因。而全美累計確診個案逾1400萬宗，迄上周五約翰霍普金斯大學數據，日均新增21萬宗病例及有1800人死亡。

27州定優先群組 無一獲批足夠疫苗

有線新聞網絡（CNN）分析發現，已確定優先接種人數的27州，沒有一州所獲首批疫苗，足夠給醫務人員、長期病患等當地優先群組接種。美國疾病控制及預防中心（CDC）11月底建議給醫護人員及長期疾患者優先接種。惟因供應有限，CDC改為建議以直接接觸患者及處理感染物品的人士為先。

生產滯後 藥廠被指過於樂觀

《華盛頓郵報》報道指出，這種落差反映特朗普政府與某些藥廠的估計過於樂觀、科學與生產現實脫節。例如輝瑞11月把預期產量由1億劑下調至5000萬劑，稱「生產跟研發一樣複雜」。英國阿斯利康（AstraZeneca）年中曾說會於9月開始把首批3億劑運到美國，結果未能兌現。

BioNTech上周五（4日）表示，它和合作伙伴輝瑞可於本年底前達到生產5000萬劑的目標，惟沒有披露疫苗分發往各國的數據。周二開始讓民眾接種輝瑞疫苗的英國，就向輝瑞訂購了4000萬劑。輝瑞疫苗需要分隔21天先後接種兩劑。莫德納可望年底前產2000萬劑，全數供應美國。

（華盛頓郵報/CNN）

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