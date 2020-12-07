護警法案再掀示威 法95人被捕

有示威者劫銀行燒文件

內政部表示，上周六全國各地有近100場示威，示威人數有約5.2萬人，未及前一星期約13.3萬人的一半。其中巴黎前日約5000人示威，上周則有4.6萬人。法新社指，數以千計示威者遊行往共和廣場時，甘必大大道沿路有超市、地產公司和銀行的窗戶被打破，數輛汽車被縱火。警方施放催淚氣體，示威者擲物還擊，用路面雜物堆砌路障後縱火；示威者又洗劫一間銀行，並從中取出文件紙張燒毁。

新一波示威因法國國民議會通過《整體安全法案》而起，當中第24條條款規定發布警員和憲兵圖像、照片以損害警員身心會被罰，惹損害新聞自由質疑，示威潮及後因傳媒揭發有黑人音樂人遭警員毆打而加劇。政府後來承諾重寫第24條，但聯合國專家上周發表報告，關注法案中其他已獲國民議會議員通過的部分，指當中內容跟國際法和人權不相容，尤其關注法案賦予警員權力使用無人機和臉部識別技術監視人群。

馬克龍拒言警暴 被批討好右翼

法國國內傳媒都指摘總統馬克龍在討好立場右翼的馬林勒龐的主要選民。他上周五在短片網站Brut上受訪時拒絕使用「警暴」一詞，指警員和其他人之中都有暴力的人，對於雙方暴力都須零容忍。

（衛報/法新社）