特朗普施壓喬治亞州長 圖大選翻盤

轟未下令覆驗選票簽名

特朗普其後在Twitter 發帖批評肯普和喬治亞州州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）：「要是州長肯普或州務卿批准簡單的選票簽名驗證，我會很輕易且迅速贏得喬治亞州……為何這兩名共和黨人說『不』？」肯普在Twitter反駁稱，他已「三度公開要求審核簽名」，以恢復外界對選舉程序的信心。

同日晚上，特朗普到喬治亞州瓦爾德斯塔（Valdosta）出席集會，為兩名競逐明年1月5日參議院議席補選的共和黨候選人拉票。他在集會上再度指控選舉舞弊，說：「他們（民主黨）欺騙並操縱了總統選舉，但我們仍會贏得這場選舉。」

路透社報道，喬治亞州補選將決定哪個政黨能控制參議院，民主黨需全取兩席才能贏得多數，共和黨只要贏其中一席，就能保住參議院多數黨地位，阻撓拜登的政策。

拜登獲306張選舉人票贏得大選，遠超當選門檻270張，特朗普則獲232張。特朗普迄今仍未承認落敗，其團隊試圖在多個關鍵州，要求當地由共和黨掌控的州議會擱置大選結果，改為宣布特朗普勝選，但沒有成功。選舉人團將於本月14日開會，正式確認選舉結果。

（路透社/華盛頓郵報/中央社）