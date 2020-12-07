駐古巴中國官員腦傷 美報告指向微波攻擊

未指有人故意用 稱俄曾大量研究

美國駐古巴哈瓦那大使館及駐中國廣州總領事館的官員跟其家屬，分別在2016年底及2017年初表示感到不適，其中有40名美國國務院官員出現耳痛、強烈頭部壓力、頭暈，視覺問題和認知困難等徵狀，國務院遂委託美國國家科學院調查。報告稱曾考慮化學品、傳染病和心理問題等因素，但整體分析顯示它們不是造成傷害的原因，而「定向脈衝射頻能量（directed pulsed radio frequency energy）」是解釋有關個案的最有可能成因，而很多受影響的官員截至今年6月仍出現上述問題或其他健康問題。

有關事件曾令美國官員懷疑有第三國涉及其中，美國調查人員曾研究俄羅斯、中國和朝鮮等與美國有敵對關係的國家人員是否涉案，當時俄羅斯否認涉事，美國中央情報局局長哈斯佩爾（Gina Haspel）亦沒斷定俄方要負責。

今次報告沒得出有人故意使用此定向微波能量的結論，但指俄羅斯曾大量研究接觸脈衝式射頻的影響。CNN報道，美國調查人員曾懷疑是部分反美的古巴情報官員不滿美國古巴大和解，而與俄國聯手施襲。

報告建議國務院盡快行動，制定計劃和協議，以便需要時可展開調查。國務院稱把資料加入他們的數據和分析，或有助對事件下最終結論。除美國外交官外，加拿大政府曾表示有14名在古巴首都哈瓦那的加國公民亦同樣感到不適。

（CNN/Axios/NBC）