美眾院今表決「庇護港人」法案

盼聖誕前完立法 料難會期內通過

眾議院周一將就《香港人民自由與選擇法》作全院審議表決，由於法案被列為「擱置辯論規則」，即法案不存在爭議，獲得至少三分之二議員支持，議案立即進入快速通道，內容上不會有新修訂，預計可以在美東時間周一下午通過，其後法案送交參議院表決，爭取在聖誕休假前完成立法程序，最後遞交到白宮由總統簽署生效。

根據《香港人民自由與選擇法》，美國政府將為持簽證到美國，但返回香港可能面臨政治迫害的港人提供「臨時保護身分」，法案還加快處理申請難民庇護程序，並將這類申請排除在美國每年整體難民接收人數限制之外。儘管美國撤銷了對香港的特殊待遇地位，法案會把香港移民人數限制與中國大陸分開處理，法案更鼓勵理念相近的國家為港人提供庇護。

《外交政策》網站分析文章指出，美國國會議員想對華強硬，將人權議題放在首要位置，但他們未能有效利用立法手段制止新疆「再教育營」及《港區國安法》等情况出現。部分兩黨人士認為，若沒有行政部門指示，國會不太可能自行採取有力行動，拜登政府需要推行新舉措，必要時行使行政權力來應對中國人權問題，例如指示美國國土安全部對新彊進口產品實施新要求；香港方面，拜登可以單方面提高對香港申請者的難民限額，或直接加快香港人的簽證申請。

澳擬頒人權法案制裁中國官員

另外，《悉尼晨鋒報》報道，澳洲跨黨派國會展開諮詢，建議莫里森政府頒布類似美國《馬格尼茨基法案》的法律，該法律將賦予莫里森政府對嚴重侵犯人權者實施入境簽證和沒收財產等制裁權力。此舉旨在向澳洲政府施壓，要求他們考慮制裁在新疆地區侵犯人權行為的中國官員。知情人士向《太陽先驅報》和《星期日時代報》等澳洲媒體證實，政府將於明年立法制定新制裁措施，但強調必先考慮調查報告。外交部長就是否根據新措施制裁相關人士擁有最終決定權。

（外交政策/美國之音/悉尼晨鋒報）