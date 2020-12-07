共同社：英將派航母群駐西太平洋 日法美部署首聯合軍演 擴對華包圍網

伊利沙伯女王號為首 英最大威力航母

共同社引述消息稱，英國去年宣布將向太平洋派駐航母戰鬥群，此後一直與日本及相關國家商討。即將派駐西太平洋的航母戰鬥群以2017年服役的「伊利沙伯女王」號航母為首，該艦為迄今英軍最大及最具威力航母，戰鬥群料在駐留日本西南部琉球群島海域期間與日本自衛隊及美軍作聯合軍事演習。消息又稱，英方計劃委託日本愛知縣的三菱重工工廠負責維修保養其搭載的F-35B隱形戰機，目前各方正在協調。

根據朝鮮戰爭後簽訂的《朝鮮聯合國軍地位協定》，英軍可在駐日美軍設施接受補給，但以往西太平洋海域除了區內國家及美軍外，鮮有其他國家派駐，共同社形容今次部署罕見。在英國近日對中國在南海主權的主張以及香港問題多番表達強烈關注之際，有關部署或惹北京政府反彈。

少有他國派駐 共同社稱部署罕見

日本《產經新聞》上周六亦獨家報道，稱日本、法國及美國明年5月將首度在日本西南部海域的島嶼作登陸訓練，以向近期加強在東海及南海活動的中國發出牽制的信息，並強化對中包圍網。其中法國的「聖女貞德」號巡洋艦隊於明年5月第三度赴日，與美日共同展開人道支援及救災訓練，包括駕駛飛機在無人島上降落，以水陸兩用車登陸等，不少項目與離島防衛及奪島作戰演習相同。2017年法國亦曾與日、美及英方演習周邊海空域偵察艦部署。

該報同日刊載上月底訪日的法國海軍參謀長旺迪耶（Pierre Vandier）專訪，指出為加強應對中國威脅，將加強與日、美、澳、印四國組成的「四方安全對話」（QUAD）合作，鞏固太平洋戰略。他說，明年5月法國與日、美的聯合軍事訓練旨在向中國發出信息，表明多國將攜手合作，強調航行自由及遵守國際法的重要。

中方昨未回應有關報道。此前中方在區內活動屢惹西方非議，例如今年7月在西沙群島周邊舉行軍事演習，便被美國質疑破壞南海局勢穩定，但中方強調在南海活動旨在維護主權及保障區內和平穩定。

（共同社/產經新聞/路透社）