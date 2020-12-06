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英女王視像會客

【明報專訊】受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，身處溫莎堡的英女王也要保持社交距離和減少面對面接觸，上周五（4日）透過視像會議與匈牙利大使庫明（Ferenc Kumin）和其妻子維多利亞對話。

（法新社）

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