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2020年12月6日星期日
國際新聞
美軍撤出索馬里 非洲之角恐不穩 700人近全退 國防部：非離開非洲
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英女王視像會客
英女王視像會客
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【明報專訊】受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，身處溫莎堡的英女王也要保持社交距離和減少面對面接觸，上周五（4日）透過視像會議與匈牙利大使庫明（Ferenc Kumin）和其妻子維多利亞對話。
（法新社）
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