庫什納訪中東前夕 沙特卡塔爾放風和解

卡塔爾外相：不能指望很快化解危機

卡塔爾副首相兼外相穆罕默德在第六屆地中海對話論壇視像會議上說表示，卡塔爾對化解海灣斷交危機持樂觀態度，但強調不能指望很快解決，因為這場危機已持續3年多。沙特外交大臣費薩爾也在會上對化解危機持樂觀態度，稱過去幾天相關國家在這一問題上取得進展，希望這有助於達成最終協議。

2017年6月，沙特、阿聯酋、巴林和埃及以卡塔爾支持恐怖主義及破壞地區安全為由，宣布與卡塔爾斷交，並實施制裁及封鎖。負責斡旋的科威特早前表示，化解危機的會談取得成果，沙特亦稱解決方案觸手可及。

負責中東事務的庫什納正試圖斡旋中東國家和好，他本周將到訪沙特和卡塔爾，分別與沙特王儲穆罕默德及卡塔爾元首塔米姆會晤。消息表示，總統特朗普希望在明年1月20日任期完結前，盡量推動更多中東國家與以色列簽署協議，以色列在美國斡旋下，近期先後與阿聯酋及巴林簽署和平協議。

此前另有報道稱，沙特欲以跟卡塔爾和好，作為對未來拜登政府的「賀禮」。

（新華社/華爾街日報）