憑自動駕駛技術 美25歲發明家成億萬富豪

《福布斯》上周四稱，不計遺產身世背景，現時30歲以下擁有10億美元財富者，全球僅約10人，羅素（Austin Russell，圖）是其一，且其現時淨資產高達24億美元，是近10年上榜者中身家最多。

13歲擁首個人專利 身家過百億

羅素13歲就憑所構思的回收地下水供灑水用系統，申請個人首項專利。他沒有升讀普通高中，而是在加州大學爾灣分校的貝克曼激光研究所度過，繼而在史丹福大學攻讀物理系。他在2012年大一那年，憑光學雷達概念，贏得鼓勵青年停學投身新科技的10萬美元創業獎金「蒂爾獎學金」（Peter Thiel Fellowship），輟學後就創辦Luminar Technologies。他把概念應用於自動駕駛，製造光學雷達傳感器，利用激光而非無線電波測距，為車輛提供周圍路况環境的立體視像圖片，其產品比競爭對手的更可靠和廉宜。羅素表示，希望其技術能減少車禍。

上周四通過借殼上市的Luminar，現時市值78億美元，雖然尚未有盈利，惟它已與吉利汽車旗下品牌富豪（Volvo）、德國丹拿卡車公司和英特爾Mobileye締約合作，所供應的感應器將見於兩、三年後的新車。據提交美國證券交易委員會（SEC）的文件估計，Luminar今年的銷售額約1500萬美元，但到2026年可達到最少13億美元。

（福布斯/英國每日郵報/華爾街日報）