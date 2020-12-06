韓改空置酒店作青年住宅 以半價出租 供居住兼創業

政府設立專責土地開發、重建與供應住宅的公共企業「土地住宅公社」，相中一間因為疫情而丟空的酒店，闢作地面10層、地下3層的單幢青年住宅「安巖生活」，並於上周一（11月30日）開始入伙。它坐落首爾市城北區安巖洞，鄰近高麗大學，離地鐵站10分鐘步程。它有64間普通間隔、56間附小閣樓的連洗手間一人單位，面積140至183平方呎，兩間殘障人士單位面積為280至323平方呎。每個單位備有睡牀、桌椅、衣櫃、冷氣機、雪櫃等基本家具電器，並提供上網；公共洗衣間、晾衣場、廚房、用餐區和停車場則在地底樓層。

部分單位附閣樓 月租約2000元

當局除賴以紓緩城市青年居住問題，還志在促進青年就業、創業。故如附小閣樓的單位，下層可用作辦公室或工作室，成為「下舖上居」模式空間。此外，租客可用廚房煮食後出售食物，樓宇地面則設有創業實驗商店、咖啡店、酒吧等，為青年提供就業和累積創業經驗，以及與不同才能人士交流。

租客必須在19歲至39歲之間，要先繳付100萬韓圜（7140港元）保證金，月租27萬至35萬韓圜（1930港元至2500港元）之間，管理費6萬韓圜（430港元），日後每兩年加租不會超過5%，可連租最多6年。「安巖生活」8月接受申請，有逾250人入紙，中標率為2.3比1。

遭批「高級宿舍」 質疑實用性

不過，有人批評這儼如「高級宿舍」，對它的實用、功能存疑，亦有人稱政府花大錢。大韓建設政策研究院研究員李恩亨稱，以2億韓圜就有許多首爾優質商住兩用公寓選擇，比起改建酒店，整幢買入新的商住兩用公寓更有用。

（每日經濟/Dailian新聞網）