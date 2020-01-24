正值假期冬季 CDC首籲室內戴口罩

研究：九成人戴口罩配疫苗 可救6萬人

CDC在每周的發病及死亡率報告中指出，現時的假期季節及寒冷天氣令更多人聚集在室內，增加新冠病毒傳播風險，因此民眾除了身處自己寓所，在任何室內空間都該戴口罩，包括到親友的寓所。若然家中有成員確診，全屋人均要戴口罩。它表明，貫徹正確戴口罩是減少傳染的關鍵公共衛生策略，特別是約半數感染源自沒有病徵的人士。美國權威機構西雅圖華盛頓州大學醫學院上周四公布數據預測，表示戴口罩人士增至95%，配合疫苗接種，可於明年4月1日前挽救到大約6.6萬人命。

拜登：會接種疫苗 不強制注射

約翰霍普金斯大學數據顯示，美國上周五單日新增近22.5萬宗，2,500餘人死亡，確診病例累計達1,434,3430宗，死亡病例為278,605宗。美國權威機構西雅圖華盛頓大學醫學院健康測量評估中心（IHME）和華盛頓大學當日公布的統計數據顯示，上周新冠肺炎致死病例數達到11,820宗，首次超過心臟病（10,724宗）和癌症（3965宗）死亡數量，成為美國目前最主要的致死因素。

國立過敏與傳染病研究院總監福奇稱，美國醫院已準備就緒，甚至已儲備輝瑞疫苗，只待食品及藥物管理局（FDA）緊急使用授權就能啟動接種。總統當選人拜登早前表示若證明疫苗安全，他就會親自接種以鼓勵國民接受，但不會強制注射。

（彭博社/BBC）

（抗疫新階段）