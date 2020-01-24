正值假期冬季 CDC首籲室內戴口罩

【明報專訊】美國上周五（4日）的最新數據顯示，全國上周新型冠狀病毒肺炎死亡病例首次超過心臟病和癌症致命數量，成為美國目前最主要的致命因素。疾病控制及預防中心（CDC）同日發出歷來最嚴謹的指引，首次呼籲民眾在住所以外任何室內場所，都應該佩戴口罩。
研究：九成人戴口罩配疫苗 可救6萬人
CDC在每周的發病及死亡率報告中指出，現時的假期季節及寒冷天氣令更多人聚集在室內，增加新冠病毒傳播風險，因此民眾除了身處自己寓所，在任何室內空間都該戴口罩，包括到親友的寓所。若然家中有成員確診，全屋人均要戴口罩。它表明，貫徹正確戴口罩是減少傳染的關鍵公共衛生策略，特別是約半數感染源自沒有病徵的人士。美國權威機構西雅圖華盛頓州大學醫學院上周四公布數據預測，表示戴口罩人士增至95%，配合疫苗接種，可於明年4月1日前挽救到大約6.6萬人命。
拜登：會接種疫苗 不強制注射
約翰霍普金斯大學數據顯示，美國上周五單日新增近22.5萬宗，2,500餘人死亡，確診病例累計達1,434,3430宗，死亡病例為278,605宗。美國權威機構西雅圖華盛頓大學醫學院健康測量評估中心（IHME）和華盛頓大學當日公布的統計數據顯示，上周新冠肺炎致死病例數達到11,820宗，首次超過心臟病（10,724宗）和癌症（3965宗）死亡數量，成為美國目前最主要的致死因素。
國立過敏與傳染病研究院總監福奇稱，美國醫院已準備就緒，甚至已儲備輝瑞疫苗，只待食品及藥物管理局（FDA）緊急使用授權就能啟動接種。總統當選人拜登早前表示若證明疫苗安全，他就會親自接種以鼓勵國民接受，但不會強制注射。