英歐領袖介入脫歐協議談判

衛報：英方稱達協議機會不過半

英國和歐盟的脫歐談判首席代表弗羅斯特和巴尼耶上周五（4日）晚發表聯合聲明，形容過去一周在倫敦的密集談判後，雙方仍有「重要分歧」，「我們同意暫停談判以向雙方首長匯報談判現况，馮德萊恩主席和約翰遜首相將會在周六（5日）下午商討現况」。巴尼耶昨日離開倫敦返回布魯塞爾時說：「我們一如既往地保持冷靜，是否仍有出路，我們拭目以待。」

雙方聲明提到，重要分歧有三個：一、「公平競爭環境」，即涉及政府補貼、勞工及環保標準等；二、「管治」，即其中一方違反協議時另一方的可行制裁回應；三、「漁業」，即歐盟在英國水域的捕魚權。其中第三點尤以海域相連的法國最為重視，法方還暗示會不惜動用否決權。英方焦點似乎在第一點，英方指摘因法國臨時大力游說，歐盟在最後時刻試圖將歐盟補貼完全豁免於涉及政府補助的相關規則——《衛報》表示相信這點會是英歐領袖通電話時的英方爭論焦點，但歐盟官員否認有作出新要求。《金融時報》則表示，約翰遜將要決定是否讓步，接受歐盟有權就第一點向英國施罰。英國首相府承認談判處於「非常艱難的時刻」。

默克爾發言人籲雙方妥協

德國總理默克爾的發言人呼籲「雙方妥協」，「每個人都有其原則，有紅線，這點很清楚，但永遠會有妥協的餘地」。《衛報》引述消息人士稱，默克爾和馮德萊恩展示「絕對決心」以推進協議，一名外交官稱：「當成員國要通過協議時，它們會慢慢來。談判員層面的協議不代表就成達成交易。」歐洲理事會主席米歇爾承諾成員國會有足夠時間審視條款內容，但提醒雙方都有責任令談判成事。

（金融時報/衛報/路透社）