特朗普圖兌現撤軍承諾 國會成阻力

新版國防法案限撤軍期限

特朗普多次抨擊德國國防支出未達北約目標（全國生產總值2%），政府今年7月宣布計劃從德國逾3.4名駐軍中撤走約1.2萬人。《國防授權法》最新版本規定，只有在國防部長向國會提交撤軍影響的分析報告120天後，才可撤軍，而現時撤軍的最後期限是明年1月15日，亦即特朗普預定卸任前5天，變相阻止他的撤軍大計。該法案是年度國防開支法案，參眾兩院的兩黨議員已就此進行數月談判，今年的法案涉7400億美元，下一步需獲國會通過。

特朗普已表明會就兩個原因否決法案，首先是法案包括一項條款，要求將以支持蓄奴的南方邦聯將領命名的軍方基地改名，其次是法案沒廢除令社交媒體免因用戶內容負刑責的條款。

德國外長馬斯（Heiko Maas）上周五表示，尚未收到有關削減駐軍的任何信息，但「很高興華府的民主共和兩黨似乎就重新審視此決定達成協議，這裏歡迎美兵，他們為德國以至全歐洲的安全作出貢獻」。

（德國之聲）