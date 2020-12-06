地區局勢動盪 專家：利中俄伊朗擴展勢力

埃塞撤兵維和真空

美國眾議院軍事委員會轄下的小組委員會主席、民主黨眾議員郎之萬（Jim Langevin）批評，美軍從索馬里撤走是「對蓋達組織的投降和對中國的禮物」。他稱此舉將令外交官和援助人員更難在避免暴力和人命損失下，協助解決當地衝突，尤其索馬里正值關鍵時刻，將於明年1月和2月分別舉行國會選舉和總統大選。他警告，中國或趁機在非洲之角建立影響力。

專研非洲之角形勢的分析師阿卜迪（Rashid Abdi）上月在《紐約時報》表示，美軍從索馬里撤走將是對該地區其他國家的「壞信號」，該地區正受新冠病毒疫情帶來的經濟打擊困擾，暴力持續和坦桑尼亞及烏干達醞釀的政治動盪，亦令該地區受壓。駐非洲美國特種作戰部隊退役指揮官希克斯（Marcus Hicks）稱，突然從索馬里和其他熱點撤軍，或有利俄羅斯、中國和伊朗等國，這些國家已在非洲擴大軍事、外交和商業利益。

（紐約時報/美聯社）