美軍撤出索馬里 非洲之角恐不穩 700人近全退 國防部：非離開非洲

部分兵力調至鄰國 停訓練當地部隊

美軍在索馬里負責打擊效忠蓋達組織的索馬里青年黨（Al-Shabaab），主要任務為訓練當地士兵，尤其是特種部隊Danab，亦會對索馬里青年黨領袖發動空襲。美軍在90年代初索馬里陷入內戰時，開始在當地執行人道主義任務，但1993年首都摩加迪沙之戰造成18名美國人死亡後，美軍翌年撤走。直至索馬里青年黨2007年趁亂崛起，在索馬里和鄰近國家發動襲擊，美國同年再在該國部署軍隊。前任總統奧巴馬任內軍方加強對索馬里青年黨的空襲，特朗普任內亦曾大幅增加空襲次數。

索馬里總統曾游說不果

國防部聲明表示，特朗普下令明年初前將大部分人員和資產調離索馬里，只有部分留在摩加迪沙，但強調美國並非撤離非洲，「將繼續打擊有可能對美國構成威脅的暴力極端主義組織，亦會確保美國在大國競爭中維持戰略優勢」。聲明提到部分人會被調到鄰國進行跨境行動，其他則會被調到東非以外，意味針對索馬里青年黨的無人機空襲或持續，但將結束訓練當地部隊的工作。

這消息已流傳數周，索馬里總統穆罕默德曾隱晦地游說阻止。他10月在Twitter稱，美國的支持令他們有效對抗索馬里青年黨，保障「非洲之角」地區（指非洲東部的幾個國家），又稱「只有透過持續的安全合作關係和提升能力方面的支援」，才可取得勝利。Danab前總司令阿卜杜拉希（Ahmed Abdullahi Sheikh）亦稱，美國撤軍將令反恐和穩定索馬里的努力受挫。

路透：特朗普曾與前防長爭論

美國各界就反恐和軍事培訓任務的價值爭論不休，焦點之一在於美國應否為偏遠地區的安全行動付出性命和資金，特朗普將此稱為「永無休止的外國戰爭」，並以撤軍為競選承諾。路透社引述美國官員稱，從索馬里撤軍是特朗普與他上月辭退的前防長埃斯珀之間的爭論之一。《華爾街日報》稱埃斯珀希望從西非薩赫勒地區撤軍，但維持索馬里的部署；新任代理防長米勒則支持從索馬里撤軍，他上周曾短暫到訪當地。

「非洲之角」地區近期局勢極不穩定，區內大國埃塞俄比亞陷入內戰，如今美軍在索馬里明年2月國會選舉前大部分撤走，令外界擔心動盪風險會進一步上升。

（華爾街日報/路透社/法新社/紐約時報）