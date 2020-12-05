除夕脫歐 談判僵持 歐盟強硬促英讓步

歐盟首席談判代表巴尼耶與英方談判對手弗羅斯特過去數周一直試圖就漁業問題、政府補貼和未來爭端調解機制的問題爭持。歐盟消息稱，目前談判焦點落在「公平競爭環境」，即在政府補貼和最低勞工及環保標準上雙方同意的原則，以及「有效糾正」，即各方在懷疑出現違反協議條款下可採取的措施。英國商業大臣岑浩文（Alok Sharma）承認處於困難的關鍵階段，「有些棘手事情需要處理」。

法國欲保漁權 警告提否決

路透社引述英國政府消息報道，歐盟在最後時刻為談判帶入新元素，試圖迫使英方進一步讓步，「未來幾日仍可能有突破，但機會正在減退」。《金融時報》報道，法國總統馬克龍希望保留法國漁民在英國水域現有的大部分捕魚權，亦堅持要在英國官方補貼上設限制，以免不公。

米歇爾倡團結 暗籲法勿獨行

法國外交部主管歐洲事務的國務秘書博納（Clement Beaune）受訪時稱，談判仍有破裂風險，又暗示法國或成攔路虎，他說：「我們不會接受條款差劣的協議，如果未能達成好協議，我們會反對它。每個國家都有否決權，所以這是有可能的。」歐洲理事會主席米歇爾稱，未來幾日將是決定性，下周歐盟峰會將作決定。他說：「如果談判桌的一方拒絕（暫時性協議），那將是『無協議（脫歐）』，我們需要評估談判桌上有什麼（方案）。」他亦表示期望成員國團結，暗示法國不要獨斷獨行。

路透社昨晚引述歐盟官員稱，協議「即將出現」，另一官員則指協議只差數日就能達成。其一官員又表示，原定本月10至11日舉行的歐盟峰會後，成員國領袖或要再就英國脫歐問題舉行峰會。有歐盟官員擔心，再拖下去歐洲議會未必能趕及表決。

（路透社/衛報/金融時報）