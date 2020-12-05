Google促撤AI倫理論文 黑人主管不滿請辭

【明報專訊】美國科網巨擘Google人工智能（AI）倫理小組的黑人聯席主管格布呂周三宣布自己遭公司革職，稱相信是跟她有份撰寫的論文及她批評公司有違員工多元的承諾有關。近千名公司職員、學者、公民社會支持者等隨即網上聯署公開信聲援，並把矛頭指向人工智能部門負責人迪安等管理層。
格布呂揭人臉識別「歧視」成名
格布呂（Timnit Gebru，圖）向《紐約時報》稱，事件涉及一篇原擬明年發表的論文，論文作者還有另外4名Google員工和兩部外部研究員，但被上司要求撤回，否則至少在論文作者欄刪走Google員工名字。她隨後在內部電郵質疑決定，批評上司未提出充分理據，又質疑上司因其性別和膚色，評審時故意刁難，故周二傍晚向公司發電郵，表明倘公司在「適當時間」內未能給出解釋，她將辭職。格布呂表示，Google回應稱無法滿足其要求，接納請辭。
格布呂未有透露論文內容，但英美傳媒指論文研究Google等科企所用人工智能工具的道德影響。AI主管迪安（Jeff Dean）周四在公司電郵強調格布呂是自行請辭，又批評其論文提交同行評審無依足公司政策，忽略「太多相關研究」。
格布呂是行內少有的黑人女性專家，其一著名研究成果是2018年指出人臉識別軟件有35%機率錯誤辨認膚色較黑的女性，對白人男性卻大致準確。
員工學者聯署 促公開要求撤文原因
直至香港時間昨晚，已有近2000名Google職員及學者等聯署聲援格布呂，質疑Google管理層不歡迎黑人女性，促公開要求撤回論文原因。Google部分研究人員表示，公司原意是集結不同背景科學家共組人工智能倫理小組，但在迪安領導下，他們懷疑能否再自由地從事研究。