Google促撤AI倫理論文 黑人主管不滿請辭

格布呂揭人臉識別「歧視」成名

格布呂（Timnit Gebru，圖）向《紐約時報》稱，事件涉及一篇原擬明年發表的論文，論文作者還有另外4名Google員工和兩部外部研究員，但被上司要求撤回，否則至少在論文作者欄刪走Google員工名字。她隨後在內部電郵質疑決定，批評上司未提出充分理據，又質疑上司因其性別和膚色，評審時故意刁難，故周二傍晚向公司發電郵，表明倘公司在「適當時間」內未能給出解釋，她將辭職。格布呂表示，Google回應稱無法滿足其要求，接納請辭。

格布呂未有透露論文內容，但英美傳媒指論文研究Google等科企所用人工智能工具的道德影響。AI主管迪安（Jeff Dean）周四在公司電郵強調格布呂是自行請辭，又批評其論文提交同行評審無依足公司政策，忽略「太多相關研究」。

格布呂是行內少有的黑人女性專家，其一著名研究成果是2018年指出人臉識別軟件有35%機率錯誤辨認膚色較黑的女性，對白人男性卻大致準確。

員工學者聯署 促公開要求撤文原因

直至香港時間昨晚，已有近2000名Google職員及學者等聯署聲援格布呂，質疑Google管理層不歡迎黑人女性，促公開要求撤回論文原因。Google部分研究人員表示，公司原意是集結不同背景科學家共組人工智能倫理小組，但在迪安領導下，他們懷疑能否再自由地從事研究。

（綜合報道）