拜登擬上台即要求全民戴口罩百日

接種疫苗增公眾信心 挽留福奇

拜登與副總統當選人賀錦麗周四聯袂接受有線新聞網絡（CNN）訪問。拜登表示，很多人對疫苗失去信心，他樂意在當局確認疫苗安全後公開接種，證明對疫苗的信心。此外，他1月就職總統後，將要求國民為防疫戴口罩100日，並將頒布常規命令，要求出入聯邦建築物和乘搭跨州運輸工具的人必須戴口罩。他說：「只要戴口罩100天，不是永遠……我認為大家那樣做，就會見到病例顯著減少；假如接種疫苗與戴口罩，就會使確診個案銳減。」

拜登又表示，已挽留國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）繼續擔任首席醫療顧問，與拜登的抗疫小組通力合作；亦委任了專人監督醫療架構，確保不同膚色社群皆獲疫苗。

政治新聞網站Politico引述消息報道，曾在奧巴馬政府任經濟顧問的津茨（Jeffrey Zients）將任白宮抗疫小組協調員，前醫務總監默西（Vivek Murthy）將重掌故職。至於倡議醫療權益平等的耶魯大學醫學院副教授努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith），會出任抗疫顧問委員會聯席主席。

（CNN/Politico）

（抗疫新階段）