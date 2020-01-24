IBM報告：國家級黑客襲疫苗供應鏈

扮中國企業發釣魚電郵

報告指出，黑客瞄準分佈全球6個地區、跟全球疫苗免疫聯盟（GAVI）轄下「冷凍供應鏈設備最佳化平台」（CCEOP）有聯繫的組織，寄出「釣魚」電郵（Phishing）。GAVI的合作伙伴包括世界衛生組織、聯合國兒童基金會、世界銀行和蓋茨基金會等，協助向全球一些窮國分發疫苗。黑客攻擊目標包括：歐盟委員會稅務及關稅同盟總署、涉及製造太陽能電路板（協助疫苗在電力缺乏地區仍可保溫）的企業、一間韓國軟件開發公司、一間德國網頁開發公司（客戶包括藥廠、貯藏器材運輸公司和生物科技公司等）。

部分疫苗需要特設的疫苗供應鏈，以輝瑞/BioNTech的新冠疫苗為例，要在-70℃低溫下運送。迄今未知有否黑客瞄準這款疫苗，輝瑞發言人周三稱，其冷凍儲藏設備是由安全問題專家、為輝瑞疫苗所需而度身訂做。

報告提到，有黑客扮成有份參與CCEOP旗下冷凍供應鏈的中國企業「海爾生物醫療」（Haier Biomedical）高層，寄出釣魚電郵到提供運輸服務的組織，聲稱有意落訂單，但郵件含有惡意程式編碼和尋求對方登入資格，得手的話將令黑客了解到各國政府傾向用什麼基建設施分發疫苗。《紐約時報》引述專家稱，中國黑客不像會扮成中國企業高官，這情况下俄羅斯和朝鮮嫌疑最大。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）網絡安全專家劉易斯（James Lewis）質疑，盜取冷藏器的科技不見得有何情報優勢，懷疑黑客目標是為採用勒索軟件作準備。

（紐約時報/BBC）

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