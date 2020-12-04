法前總統德斯坦染新冠亡 享壽94

歐洲一體化推手 助法國現代化

路透社報道，德斯坦近月的健康狀况欠佳，曾到法國西部城市圖爾醫院接受心臟病治療。德斯坦最後一次公開露面是去年9月，出席法國前總統希拉克（Jacques Chirac）的葬禮。

法國國會在周三晚會議期間對外宣布德斯坦去世的消息，全體議員默哀一分鐘。多名法國前總統表示哀悼，前總統薩爾科齊在社交媒體發帖，稱讚德斯坦一生致力加強歐洲各國聯繫，「為法國帶來了榮譽」。

德斯坦生於1926年，畢業於巴黎綜合理工學院和法國國家行政學院，政治生涯從上世紀50年代開始，曾任經濟與財政部長等要職。德斯坦於1974至1981年間出任法國總統，被視為1970年代促成歐洲融合的重要人物。他在任內打破法國二戰後保守主義思想的壟斷，帶領社會邁向現代化，包括容許夫婦在達成共識下離婚、墮胎合法化，以及將投票年齡由21歲降至18歲等。1980年，德斯坦首次以法國總統身分訪華，他在任期間積極推動中法關係發展。

奠歐元基礎 起草「歐盟憲法」

德斯坦是歐洲一體化的推動者，任內與德總理施密特（Helmut Schmidt）攜手合作，建立歐洲貨幣系統，奠定單一歐元區的基礎。德斯坦卸任後仍活躍於政壇，2001年因主持起草《歐盟憲法條約》，被譽為「歐盟憲法之父」，惟《歐盟憲法條約》遭法國選民投票否決。

2016年英國脫歐公投前夕，德斯坦接受路透社訪問時，嘗試說服英國留歐：「我們愛你，不要離開我們。」

（路透社/衛報/中央社）