聯國為醫療鬆綁 降大麻管制級別

依循世衛建議 助推醫學用途研究

大麻（cannabis）及大麻脂（cannabis resin）原本同時列在《麻醉品單一公約》附表四和附表一上，附表四包括多種危險和有致命風險的物質，如海洛英、芬太尼等鴉片類藥物，甚至不鼓勵用於醫療目的。附表一則包括可卡因、美沙酮和嗎啡等。

世衛去年1月向麻醉藥品委員會提出建議，指出大麻的確有機會引起不良影響和依賴，但同時列舉該藥有助減輕疼痛和惡心，以及紓緩厭食、癲癇和多發性硬化症等症狀，又稱大麻有別於芬太尼等藥物，沒明顯致命風險。世衛主張對大麻及大麻脂保持一定程度的控制，但不應成為研究和發展大麻醫學用途的障礙，故此建議將其從附表四剔除，僅留在附表一。

與可卡因嗎啡同級別

麻醉藥品委員會53個成員國周三在奧地利維也納就世衛的建議作表決，最終以27票贊成、25票反對獲通過。美國和許多歐洲國家投贊成票，中國、俄羅斯、埃及、巴基斯坦、尼日利亞等國則反對，只有烏克蘭棄權。

反對國：增抑鬱認知缺陷風險

部分國家就其立場發表聲明，如厄瓜多爾支持所有世衛建議，並促制定監管框架，確保有良好做法和研究發展等，美國則支持將大麻從附表四移除，認為這與科學相符。另一方面，投反對票的智利憂慮，使用大麻會增加患抑鬱症和認知缺陷等風險，俄羅斯直言大麻是「全球濫用最嚴重的藥物」。專家指今次不會對放寬國際管制產生直接影響，因為政府仍在對大麻作分類方面擁有管轄權，但許多國家會尋求全球公約的指導，相信將對大麻政策有長遠影響。

（衛報/NPR/聯合國網站）