賞櫻會晚宴涉違法資金 檢方要求訊問安倍

安倍：「沒聽到」消息

在安倍任內的2013年至2019年之間，「安倍晉三後援會」都會在賞櫻會前一晚，於東京都內酒店舉行晚宴，招待政界、財政界及文化界等人士。日前安倍等人遭人告發，指出「安倍晉三後援會」涉嫌為支持者負擔晚餐會的部分費用，政治資金收支報告書內卻沒記載晚餐會收支，涉違《政治資金規正法》及《公職選舉法》。

特搜部認為，政治資金收支報告除了沒有登錄安倍方面補貼的晚餐會餐費差額，參加者所繳交的會費、舉辦晚餐會的整體經費等，都應該記載在報告書中，漏記的收支總額合計可能高達4000萬日圓（約298萬港元）以上。

特搜部至今已訊問安倍公設首席秘書和晚宴出席者，認為安倍本人有必要說明對收支報告的了解程度。

（NHK/讀賣新聞/朝日新聞）