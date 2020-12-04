伊朗立法增濃縮鈾濃度 施壓美新政府撤制裁

當年有份推動伊朗核協議的伊朗總統魯哈尼則表態反對立法，質疑損害外交，會有反效果，但其政府如今會被迫執行這項法律。

革命衛隊指揮官出身的國會議長卡利巴夫聲言，此舉旨在向西方發出信息，即法赫里扎德被殺後，「單向的賽局已經結束」。

美財政部宣布對伊朗新制裁

法案要求伊朗原子能機構即時把庫存提升20%，即重回2015年核協議達成前伊朗曾到達的最高水平，科學界指只要去到這水平，即很容易再提煉至武器級別的近90%；法案又要求除非美國2月初或之前取消特朗普政府向德黑蘭實施的制裁，否則將驅逐國際核子檢查員，變相向1月底就任總統的拜登施壓。

美國財政部網頁周四宣布實施與伊朗有關的新制裁，將化學工程與研究團體Shahid Meisami Group及一名個人列入制裁名單，美方指該團體與「伊朗國防創新與研究組織」有關。

周二刊登於《紐約時報》的專訪中，拜登重申此前表態，即只要伊朗重回嚴格遵守核協議，華府也會重新加入，作為接續談判的起點，並會廢除對伊朗的制裁。美國國務院回應《紐時》查詢時稱，驅逐國際檢查員將會違反伊朗在現有核協議承諾的責任，有信心國際原子能機構（IAEA）會在伊朗繼續驗證和監察的工作。

（紐約時報）