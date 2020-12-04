美3前總統願帶頭接種新冠疫苗 增信心

美住院人數單日新增個案新高

小布殊政府的幕僚長福特（Freddy Ford）向有線新聞網絡（CNN）表示，小布殊已聯絡國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）和白宮抗疫工作小組官員比爾克斯（Deborah Birx），詢問如何幫忙推廣疫苗。克林頓發言人亦向CNN表示，他願意在公開場合接種疫苗，推廣其效用。奧巴馬接受電台SiriusXM訪問時稱，只要疫苗準備好讓風險較低的群組接種，「我或會在電視上接種或拍下過程，盼讓公眾知道我相信這種科學」。

美國周三新增逾19.5萬宗確診，再破紀錄，住院人數首突破10萬人，較11月初急增一倍。同日逾2700名患者死亡，亦接近最高紀錄。加州洛杉磯頒布緊急命令，要求民眾留在家中。美國官員指出，因應許多人在感恩節外出，料未來幾天感染數字會持續上升。美國累計確診人數已逾1430萬，近28萬人死亡。

韓50萬學生疫下考大學入學試

另外，韓國近50萬學生昨日在疫情下應考大學入學試。韓國最近單日新增逾500宗病例，政府重推多項限制。考生需戴口罩，入場前要量度體溫，有發燒或咳嗽症狀者會被安排到單獨房間應考。每張課桌之間有膠板隔開，考場不設淨水器，考生須自行攜帶食水和午餐，休息時不可聚集或交談。不少考生坦言憂慮措施會影響表現。

大阪點亮「醫療體系紅燈」

日本大阪府昨日因應醫療體系開始緊迫，首次點亮當地政府用於代表「非常事態」的紅燈，籲民眾在本月15日前避免不必要及非緊急的外出。

（CNN/BBC/NHK）

（抗疫新階段）