美指華諜瞄準新政府 北京批荒謬

指中方部署影響戰 接近拜登團隊

伊凡尼納稱，中國一直企圖干預美國開發新冠疫苗和近屆美國選舉，如今再看到中方重新把影響戰的部署調向針對新一屆美國政府的人事，以及「接近」拜登團隊的人物。他未有進一步闡述，但提到這是一場「吃了興奮劑」（on steroids，比喻突然增大規模）的影響戰。

同場的司法部主管國家安全部門的助理部長德默斯（John Demers）則提到，自從華府全力打擊中方在工業和科技行業的間諜活動後，迄今已有逾1000名中國研究人員離開美國。德默斯強調，只有中方「有這資源、能力和意願」去進行其指控的政治經濟諜報或「其他惡意活動」。伊凡尼納則形容，正接受當局仔細檢視的留美內地研究人員「全都是接受中國政府命令而來」。

路透社引述司法部官員稱，德默斯提到的那批人並非國務院9月提到按總統指令被注銷簽證的那1000名中國公民，而是自美方關閉中國駐休斯敦總領事館後，聯邦調查局（FBI）在全國20多個城市展開調查盤問工作，懷疑跟解放軍有聯繫的一批研究人員。北京年初狠批打擊簽證的行動是赤裸裸的政治逼害和種族歧視，嚴重違反人權。

（綜合報道）