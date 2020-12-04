特朗普46分鐘影片 指控大選舞弊 分析：累積政治能量 為2024再選鋪路

稱任內最重要演說 未提舞弊證據

這段長46分鐘的影片於白宮外交接待室拍攝，上載於facebook專頁。特朗普揚言這是其總統任內「最重要的一場演說」，並再次指控選舉期間「發生很多壞事情」，選舉制度遭受「有計劃的攻擊」，舞弊規模「前所未見」，但無提出任何證據。他宣稱民主黨人利用新型冠狀病毒危機，廣泛利用郵寄投票操控選舉，又說他在選舉一直領先，統計學上「拜登不可能當上總統」，希望數個關鍵游離州的選舉結果能被推翻，又力促最高法院介入。他誓言會確保每一張合法選票都被點算，並排除所有「非法選票」，以捍衛選舉誠信，尊重7400萬投票支持他的美國人，並「確保美國人對今次選舉與未來的選舉都充滿信心」。影片上載數小時內已吸引數百萬人次收看。Twitter及facebook均加上警示，指選舉舞弊的指控存在爭議，又強調以往選舉程序可靠。

控告威斯康星州選委官員違憲

特朗普陣營此前多番指控選舉涉舞弊，並入稟挑戰選舉結果，惟屢因證據不足受挫，喬治亞州、賓夕法尼亞州等關鍵州份亦按選舉法規定陸續在限期前確認選舉結果。拜登料將獲306張選舉人票，大幅拋離特朗普的232張。而就普選票，拜登亦以8090萬張領先特朗普的7400萬張。不過特朗普仍拒承認落敗，其競選團隊周三透露，已就選舉結果入稟地方法院，控告威斯康星州選委會及該州數名官員，指控選舉過程涉「違憲」，該州部分普選票無效，包括約17萬張提前投票選票，要求立法機構凌駕普選結果，另外任命共和黨選舉人。該州早前已完成重點選票程序，並在周一確認拜登以逾2萬票優勢勝出。

專家：為等國會介入阻選舉人團投票

不少專家認為，特朗普拒絕認輸，旨在拖延點票結果，待12月8日死線後仍有選舉爭議未解決，國會便可能介入，有助在12月14日舉行的選舉人團投票中挑戰選舉程序。政治新聞網站則引述共和黨消息人士稱，特朗普周二在白宮與共和黨全國委員會成員舉行派對時，稱正嘗試再出任總統多4年，但如無法實現，「我們4年後再見」，似暗示會參選2024年總統大選，到時他將屆78歲。路透社則引述消息稱，特朗普擬不出席明年1月20日舉行的總統就職典禮，並在同日宣布參選下屆大選，藉以損害拜登當選總統的認受性。

《華盛頓郵報》上月引述特朗普顧問稱，特朗普拒絕認輸，旨在讓其支持者看見他「仍在戰鬥」，以動員政治力量，「他認為這是他2024年大選的基礎，國內半數的戰士正為他作戰，他必須繼續戰鬥」。不過美國全國公共廣播電台稱，雖然特朗普試圖以選舉舞弊指控削弱拜登當選的合法性，與2016年特朗普捲入「通俄門」醜聞受質疑情况類似，但共和黨人避免將兩者相提並論。

（路透社/法新社/華盛頓郵報）