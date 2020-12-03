星洲售實驗室培養肉創先河 毋須殺生 減環境影響

植物養分培養動物細胞

Eat Just產品所使用的動物細胞來自細胞庫，可經由活組織檢查抽取，毋須屠宰。他們將動物脂肪或肌肉的幹細胞放進培養基中增殖，然後將培養基放進生物反應器，以支援細胞成長，培養細胞所需的養分全部來自植物。研發培養肉的公司認為，素食未能吸引部分傳統肉食者，植物素肉又被指未能複製傳統肉類的口感和味道，相比下培養肉較有機會吸引消費者，亦可避免動物排泄引起的細菌污染和過度使用抗生素和激素等問題。現時培養肉的生產規模小，需消耗相對較多能源，但業界指擴大生產後，碳排放量和需要用到的水和土地資源會遠低於傳統肉類。

先推炸雞塊 取信迎消費者成挑戰

Eat Just花了近兩年時間獲得新加坡食品局批准，現已開始與當地製造商合作，預料初期供應有限，將先在當地一間餐廳出售培養肉製成的炸雞塊，未來會申請出售雞柳的許可。培養肉的價格暫時較一般雞肉昂貴，但該公司相信擴大生產規模後，最終會變得更便宜，有助吸引消費者和餐廳嘗試其產品。

其行政總裁蒂特里克（Josh Tetrick）形容，今次是食品行業數十年來最重要里程碑之一，但仍有許多重大挑戰，尤其是消費者對培養肉的反應，其他挑戰包括擴大生產規模，在其他國家申請批准亦可能面對當地傳統肉類生產商的反對。

投資新潮 減成本掃商業化障礙

培養肉近年吸引更多投資，美國、以色列和荷蘭等地都有同類初創企業，投資者包括軟銀、Atomico、新加坡主權基金淡馬錫，以至肉品生產商泰森食品（Tyson Foods）等。投資有助降低生產成本，這原本是培養肉商業化的最大障礙，自2013年荷蘭企業推出成本達28萬美元（約218萬港元）的首個培養肉漢堡以來，培養肉的價格已大幅下降。

全球諮詢公司A.T. Kearney去年發表報告，預料到2040年，人們食用的肉類大多不再來自屠宰動物，估計有六成將由培養肉或素肉取代。

（衛報/CNBC/金融時報）