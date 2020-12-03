全球首國准注射輝瑞疫苗 英下周推80萬劑

英官稱安全 否認抄捷徑

英國衛生部發表聲明稱，經過多個月嚴格的臨牀測試和透切分析數據，藥品和保健康產品管理局（MHRA）得到結論，認為疫苗達到其嚴格的安全、質量和有效性標準，衛生部接受獨立的MHRA建議，批准使用輝瑞和BioNTech聯手研發的疫苗。

英國已經訂購4000萬劑BioNTech與輝瑞研發的疫苗；這款疫苗在預防新型冠狀病毒擴散方面效力證實達95%。按每人需要施打兩劑計算，因此足以讓2000萬人接種。

藥廠稱歷史時刻 料多國陸續批

英國廣播公司（BBC）報道，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，第一批80萬劑將從下周開始使用，可注射疫苗的民眾會收到國家醫療保健服務（NHS）通知。他表示，疫苗將依照比利時藥廠的生產速度盡快提供，預料12月應該有「數百萬劑」可供施打，但是大規模施打應該會在明年。

輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）形容，這是對抗新冠疫情的「歷史時刻」。輝瑞和疫苗合作伙伴、德國的BioNTech預計，其他國家的監管機構會在未來數天到數星期作出相同決定。

歐洲藥品管理局（EMA）周二表示，會在本月29日開會決定是否批准輝瑞和BioNTech的疫苗緊急使用許可。

俄下周展「大規模」疫苗接種

另外，多國相繼準備為國民接種疫苗。日本國會參議院周三一致通過「預防接種法」修正案，修正案明定全國1.26億國民對於接種新冠疫苗有「努力的義務」，但費用則由國家全額負擔。法國總統馬克龍周二表示，當局預計明年初替最脆弱及最易暴露在病毒風險中的群體優先注射疫苗，接着在4月到6月替其餘民眾接種。德國則已表示，希望在2021年第一季啟動接種計劃。俄羅斯總統普京昨日亦下令，下周展開「大規模」疫苗接種。

（路透社/法新社/中央社）