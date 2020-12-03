特朗普親信轉口風 司法部長指沒見大選嚴重舞弊

【明報專訊】美國司法部長巴爾（William Barr）接受美聯社訪問時稱，檢察部門和聯邦調查局（FBI）探員正合作跟進收到的特定控訴和資訊，但「直至現在，我們沒有看到程度足以影響到選舉有不同結果的舞弊」。特朗普競選團隊隨即批評巴爾的部門「看來沒有」調查過特朗普的指控。民主黨的參議院少數派領袖舒默諷刺道：「我猜他（巴爾）會是下一個被炒掉的人。」
巴爾被視為特朗普的重要盟友，在大選前一直配合特朗普指控今屆的郵寄投票容易造成選舉舞弊。
巴爾還在美聯社訪問透露，提升了一名特別檢察官，授權他在拜登上任後繼續調查特朗普「通俄門」案件的起源。根據聯邦規則，只有司法部長可革除特別檢察官，而且必要有特定理據。
提升特檢續查通俄門案起源
特朗普競選團隊一直試圖在多個游離州發起司法戰，又施壓游離州的共和黨高官阻止確認投票結果，惹來反彈。喬治亞州投票系統執行經理斯特林（Gabriel Sterling）在記者會憤怒譴責針對選舉工作人員的暴力威脅和騷擾，敦促特朗普「停止誘發民眾從事潛在暴力行徑」，他警告或會有工作人員因暴力行徑受傷、被槍擊，甚至被殺。
特朗普團隊周二入稟威斯康星的州最高法院，要求取消計算密爾沃基縣和戴恩縣的20萬張他們指控為有問題的缺席投票選票。