特朗普親信轉口風 司法部長指沒見大選嚴重舞弊

巴爾被視為特朗普的重要盟友，在大選前一直配合特朗普指控今屆的郵寄投票容易造成選舉舞弊。

巴爾還在美聯社訪問透露，提升了一名特別檢察官，授權他在拜登上任後繼續調查特朗普「通俄門」案件的起源。根據聯邦規則，只有司法部長可革除特別檢察官，而且必要有特定理據。

提升特檢續查通俄門案起源

特朗普競選團隊一直試圖在多個游離州發起司法戰，又施壓游離州的共和黨高官阻止確認投票結果，惹來反彈。喬治亞州投票系統執行經理斯特林（Gabriel Sterling）在記者會憤怒譴責針對選舉工作人員的暴力威脅和騷擾，敦促特朗普「停止誘發民眾從事潛在暴力行徑」，他警告或會有工作人員因暴力行徑受傷、被槍擊，甚至被殺。

特朗普團隊周二入稟威斯康星的州最高法院，要求取消計算密爾沃基縣和戴恩縣的20萬張他們指控為有問題的缺席投票選票。

（紐約時報/CNN/彭博社）