拜登：上任後不會即撤對華關稅

針對知識產權制定貿策

拜登接受《紐時》專欄作家弗里德曼（Thomas Friedman）電話訪問，談及對華貿易政策時，說：「我不會採取即時行動，對關稅亦是如此，我不會對我的選項先入為主。」他認為最佳的對華戰略是令所有美國盟友都站在同一陣線，這將是他上任最初數周的主要優先事項，又稱其目標是「制定能在中國濫權行為方面取得實際進展的貿易政策」，有關行為包括竊取知識產權、傾銷產品、非法補貼和強制技術轉移等。

拜登續指應對中國時，一切都關乎影響力，但承認美國在這方面有所不足。他主張促進民主、共和兩黨之間的共識，在美國研究和發展、基建和教育方面推行政府主導的大規模投資，加強美國影響力，「我想確保我們將通過優先投資美國來拚命作戰」。

研設「亞洲沙皇」關注中印

另外，5名知情人士向《金融時報》透露，拜登正衡量在白宮國家安全委員會增設「亞洲沙皇」的選項，此舉將突顯亞洲的重要性。有拜登過渡團隊成員稱，拜登「多次表明亞太地區是重大機遇之一，同時我們在該地區的利益和價值觀面臨日益嚴峻的挑戰」。

報道指拜登團隊在大選前徵詢多名亞洲專家意見，其中包括設立一個「中國沙皇」的提案，其角色將跨越整個華府，但部分顧問認為，此舉或令北京有一個可集中施壓的顯著對象。消息人士強調這只是數個結構上的提案之一，團隊尚未作任何決定。其一可能是「沙皇」一職下會有3名國家安全委員會高級主管，分別關注中國、印度，以及美國在亞太地區的盟友如日本、韓國和澳洲等。

有專家認為這可向美國傳統盟友發出正面信號，但亦有前國安官員憂慮加劇官僚體制，妨礙決策效率。

（紐約時報/金融時報）