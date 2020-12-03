拜登：上任後不會即撤對華關稅

【明報專訊】美國總統當選人拜登周二（1日）向《紐約時報》表示，上任後不會立即撤銷現任總統特朗普向中國約一半對美出口產品徵收的25%關稅，或特朗普政府與中國簽署、要求北京未來兩年增購約2000億美元（約1.56萬億港元）美國商品的首階段貿易協議。拜登稱希望先全面評估現有的中美協議，並諮詢歐亞傳統盟友「以制定協調一致的策略」。另外，《金融時報》引述消息報道，拜登正考慮設立「白宮亞洲沙皇」一職，應對中國挑戰。
針對知識產權制定貿策
拜登接受《紐時》專欄作家弗里德曼（Thomas Friedman）電話訪問，談及對華貿易政策時，說：「我不會採取即時行動，對關稅亦是如此，我不會對我的選項先入為主。」他認為最佳的對華戰略是令所有美國盟友都站在同一陣線，這將是他上任最初數周的主要優先事項，又稱其目標是「制定能在中國濫權行為方面取得實際進展的貿易政策」，有關行為包括竊取知識產權、傾銷產品、非法補貼和強制技術轉移等。
拜登續指應對中國時，一切都關乎影響力，但承認美國在這方面有所不足。他主張促進民主、共和兩黨之間的共識，在美國研究和發展、基建和教育方面推行政府主導的大規模投資，加強美國影響力，「我想確保我們將通過優先投資美國來拚命作戰」。
研設「亞洲沙皇」關注中印
另外，5名知情人士向《金融時報》透露，拜登正衡量在白宮國家安全委員會增設「亞洲沙皇」的選項，此舉將突顯亞洲的重要性。有拜登過渡團隊成員稱，拜登「多次表明亞太地區是重大機遇之一，同時我們在該地區的利益和價值觀面臨日益嚴峻的挑戰」。
報道指拜登團隊在大選前徵詢多名亞洲專家意見，其中包括設立一個「中國沙皇」的提案，其角色將跨越整個華府，但部分顧問認為，此舉或令北京有一個可集中施壓的顯著對象。消息人士強調這只是數個結構上的提案之一，團隊尚未作任何決定。其一可能是「沙皇」一職下會有3名國家安全委員會高級主管，分別關注中國、印度，以及美國在亞太地區的盟友如日本、韓國和澳洲等。
有專家認為這可向美國傳統盟友發出正面信號，但亦有前國安官員憂慮加劇官僚體制，妨礙決策效率。