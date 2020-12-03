美司法部查賄賂換總統特赦案 政治獻金作條件 最少兩說客涉案

紐時：特朗普擬提前特赦家人律師

法庭文件顯示，美國司法部正調查一宗企圖賄賂白宮官員，換取總統特赦的案件。路透社報道，在長達18頁的文件中約有一半內容被遮蓋，而對外公開的版本中，未有描述案情細節，也未透露涉事人士的姓名。文件指華盛頓聯邦檢察官已取得一些證據，顯示有人會提供豐厚的政治獻金，以換取總統特赦或緩刑安排。檢察官正調查一宗秘密游說計劃，最少有兩人以未登記的游說者身分，試圖說服白宮官員赦免或減刑。

CNN引述官員：調查目標不涉官員

華盛頓特區聯邦法院首席大法官豪厄爾（Beryl Howell）於8月28日發起司法部調查。調查人員根據法庭手令，曾到相關人士的辦公室搜查，帶走超過50部通訊設備和電子產品，包括電腦、手提電話和平板電腦作調查。檢察官認為，這些設備涉嫌含犯罪活動的電郵，包括秘密游說計劃和賄賂串謀，賄賂串謀即提供實質性的政治捐款，以換取總統赦免或緩刑。司法部官員告訴美國有線新聞網絡（CNN），特赦賄賂案的調查目標在過去或現在都不涉及政府官員。

根據美國赦免律師事務所（US Pardon Attorney's office）統計，特朗普上任以來共赦免了29人的罪行，包括美國女權運動第一人安東尼（Susan B.Anthony）、小布殊時代副總統切尼的幕僚長利比（Lewis Libby）等，並給予16人減刑。特朗普上周宣布特赦曾承認就與俄羅斯大使接觸一事向聯邦調查局（FBI）作假證供的前國家安全顧問弗林。

特朗普憂卸任後子女親信遭查

《紐約時報》引述知情人士報道，特朗普曾跟顧問商議是否預先特赦3名子女、女婿兼白宮高級顧問庫什納及私人律師朱利亞尼，特朗普上周與朱利亞尼討論過特赦他的問題。白宮高級顧問透露，特朗普擔心拜登就任總統後，司法部或會針對他的長子唐納德、次子埃里克、女兒伊萬卡及女婿庫什納展開調查，但報道未有提及眾人可能涉及什麼罪行。

特朗普長子唐納德曾因「通俄門」事件遭到調查，女婿庫什納申請安全許可權時涉提供虛假資訊，隱瞞與外國人的聯繫，至於朱利亞尼，聯邦檢察官曾審查他在烏克蘭的生意及美國駐烏克蘭大使被撤職的角色。朱利亞尼已在Twitter發文否認這一消息，還批評《紐約時報》的報道是假新聞。

（CNN/紐約時報/路透社）